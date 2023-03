Prometida de periodista asesinado en tiroteo planea tener un hijo de él: esta es la historia

Hace algunas semanas, Estados Unidos se sorprendió con el crimen del periodista Dylan Lyons, quien había acudido a un lugar para cubrir un tiroteo.

El hombre sospechoso de matar a una mujer horas antes regresó a la escena del crimen y mató a una niña de 9 años y al reportero de televisión.

El equipo del canal de noticias Spectrum News 13 acudió sobre las 4:00 p.m. a Pine Hills, cerca de Orlando, para cubrir la muerte a tiros de una veinteañera ocurrida por la mañana, explicó el sheriff del condado de Orange, John Mina.

Mientras trabajaban en la escena del crimen, un hombre, identificado como Keith Melvin Moses, de 19 años, llegó al lugar y abrió fuego contra un fotógrafo y un reportero del medio de comunicación que se encontraban en el lugar, añadió el sheriff.

Publicidad

Cerca de allí, el mismo sospechoso entró a una casa sin motivo aparente y disparó a una mujer y su hija de 9 años.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital, pero la niña y el reportero de Spectrum News 13 murieron como consecuencia de sus heridas.

Novia del periodista asesinado planea tener un hijo con él a través de in vitro

Casey Fite ha revelado a los medios de comunicación que planea tener un hijo de Dylan Lyons, su prometido, aún después de que este falleciera.

Publicidad

Según le contó la joven a The New York Times, tras el homicidio ella, estaba sentada con su suegra, Beth Lyons, en la cocina procesando el hecho de que el periodista no volvería a casa.

Beth dijo que la idea le vino casi como un mensaje de su hijo: ¿y si fuera posible guardar parte de su esperma para que Fite aún pudiera tener a sus hijos?

Después de hacer varias llamadas al hospital y a la oficina del médico forense, encontraron a un urólogo de Orlando que aceptó realizar el procedimiento de rescatar varias muestras de semen del periodista.

Fite dijo que espera quedar embarazada a través de la fertilización in vitro en un futuro. Por ahora, abrió una cuenta en GoFundMe para financiar el tratamiento.

Publicidad

La joven asegura que su sueño como pareja era casarse y tener hijos.