“Prometo a Venezuela que haré que mi papá pase al lado de los buenos”: hija de hombre fiel a Maduro

Narró qué se siente que insulten y señalen a su familia, luego de que su progenitor apareciera armado y acompañando a la ministra Iris Varela.

Uno de los momentos más tensos el pasado domingo en el puente Francisco de Paula Santander fue cuando apareció Varela, jefa del Servicio Penitenciario, en el paso fronterizo que une a Cúcuta con Ureña, en el estado Táchira.

Cercana a Nicolás Maduro, se le vio rodeada de civiles armados y de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Si bien nadie entendió cuál era ahí su función, su imagen y este trino suyo pronto circularon en las redes.



Buen dia a todos desde la línea fronteriza, cuánto orgullo y honor sentimos de ser venezolanos bolivarianos, un pueblo de todas las edades, humilde que entrega su corazón en defensa de nuestra PATRIA, hoy más que nunca decimos CON CHAVEZ Y MADURO VENCEREMOS — maria iris varela (@irisvarela) February 24, 2019