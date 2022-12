Proponen que creador de Facebook sea el dios de nueva religión

"Estoy buscando a cualquier persona interesada en la idea que quiera contribuir como escritor, artista, teólogo, documentalista, diseñador web, filósofo espiritual o cualquiera que quiera contribuir a desarrollar esta religión y su mitología", escribió una persona no identificada a través de una publicación en el sitio web de anuncios clasificados Craigslist, según informó CNN en su portal de interntet.

Indicó que las demás religiones existentes le parecen "aburridas", por lo que desea una nueva que pueda disfrutar.

El cibernauta propone a los fieles que sigan esta religión crear un ciberespacio, como un videojuego, en donde puedan interactuar por medio de la red.

"Cuando se trata de mis creencias personales, yo creo en cualquier cosa que me haga sentir bien al creer en ella o que sea divertida, no me interesa si hay pruebas científicas o pruebas en absoluto", agregó.