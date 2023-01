Prostituta venezolana envió este video a exnovio sicario antes de ser quemada con ácido y asesinada

El hombre, conocido como ‘El Brayan’, la habría golpeado brutalmente meses atrás. También la amenazaba con acabar con sus pretendientes. Sucedió en México.

El pasado 25 de febrero hallaron el cuerpo de Kenni Mireya Finnol cerca de una escuela, en el estado de Ecatepec. El cadáver de la joven, de 26 años y origen venezolano, tenía signos de tortura y su rostro, envuelto en cinta, había sido rociado con ácido.

Joven venezolana que ofrecía servicios sexuales en México fue... Casi 30 días después, empieza a esclarecerse el crimen. El diario El Universal tuvo acceso a videos grabados aproximadamente hace cuatro meses, los cuales han servido para tener indicios de que el asesino fue su exnovio, integrante de una peligrosa banda conocida como La Unión Tepito.

‘La Muñequita de Vitrina’, como era conocida Kenni en el mundo de las escorts – acompañantes sexuales-, aparece con golpes en el rostro y una fractura en el brazo. “Me dijo que me van a agarrar como diez puntos en la cabeza porque tengo una abertura muy grande”, dice la joven en una de las grabaciones. Para ver el video dé clic aquí .

“Solo estoy esperando que se me quite un poquito lo desinflamado de la cara. Ya mañana ya me movilizo, pero es que ahorita no me puedo levantar de la cama. No me he levantado, no he comido nada”, lamenta Kenni.

Esta brutal golpiza, que incluyó amenaza con una pistola que dejó lastimada la boca a la mujer, se dio porque ‘El Brayan – también conocido como ‘El pozole’- le ordenó dejar el trabajo sexual y que eliminara toda la información de Zonadivas, el portal donde ofrecía sus servicios, razón por la que se le oye decir: “ya yo mandé bajar todo de la página para que vea ahí”.

Kenni Mireya, de 26 años, era de Maracaibo y había emprendido un viaje a México para dedicarse a la compañía sexual. Con ese dinero, además de subsistir, irse de fiesta y hacerse cirugías, ayudaba a su mamá a sobrellevar la crisis en su país.