Protestas en Argelia contra un quinto mandato del presidente Abdelaziz Bouteflika

Miles de estudiantes salieron a las calles para rechazar la nueva candidatura del líder del Frente de Liberación Naciona, que gobierna desde 1999.

En Argel, capital del país, los estudiantes universitarios se toparon con amplios cordones policiales a la céntrica calle Charasse, una de las paralelas a la universidad de Fac Central, en pleno epicentro de la capital.

Al grito de "Jumhuriya machi mamlaka" (Esto es una República y no un reino) o "Makanch el khamsa, ya Bouteflika" (Bouteflika no habrá quinto mandato), los estudiantes trataron de quebrar la ringlera de antidisturbios y avanzar a la plaza de la Grand Post sin que se produjeran incidentes.

Concentraciones similares de estudiantes se producen desde esta mañana en otros puntos de Argel y en las principales ciudades del país, desde las montañas de la Cabilia al oasis meridional de Adrar y en particular en grandes ciudades como Orán.

Esta es la segunda vez que los estudiantes desbordan las calles para protestar contra el "mandato de la vergüenza" tras las marchas del pasado martes.

Las movilizaciones masivas contra la intención del mandatario arrancaron el pasado 22 de febrero en Argel con una manifestación de una magnitud que se no se recordaba igual en la capital argelina en décadas.

El plazo para la presentación de candidaturas concluye esta medianoche y se desconoce si el presidente, que se encuentra ingresado en un hospital de Suiza, entregará su expediente a través de un representante.

En la presidencia desde 1999, el mandatario sufrió en 2013 un agudo "accidente cardiovascular" que ya le impidió hacer campaña para las presidenciales del año siguiente.

Desde entonces no habla en público, se mueve en una silla de ruedas empujada por su hermano Said y sus apariciones públicas son inusuales, reducidas a las imágenes grabadas por la cadena estatal con motivo del consejo de ministro o de visitas de altos dignatarios extranjeros.

Hace un lustro que no viaja al extranjero y en los dos últimos años ha cancelado en el último momento por "recaídas de salud" reuniones ya confirmadas con altos responsables como la canciller alemana, Angela Merkel, o el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamad bin Salmán.