Protestas en distintas ciudades de EE. UU. por triunfo de Trump en elecciones

Protestas se multiplicaron este miércoles en distintas ciudades de Estados Unidos, donde los manifestantes expresaron su desaliento sobre la elección de Donald Trump a la presidencia y prometieron rechazar las actitudes divisionistas que consideran ayudaron al magnate republicano a llegar a la Casa Blanca.

En Washington, varios centenares de manifestantes se reunieron frente a la Casa Blanca para realizar una vigilia en una fría tarde, criticando lo que calificaron como racismo de Trump, sexismo y xenofobia, portando carteles en los que se leía "Tenemos una voz" y "Educación para todos".

Uno de los organizadores, Ben Wikler -director en Washington del grupo MoveOn.org-, dijo a los participantes que otros grupos se reunían en cientos de comunidades del país, compartiendo sus preocupaciones.

"La gente tiene razones para sentir miedo", afirmó. "Estamos aquí porque en estos oscuros momentos no estamos solos", agregó, recibiendo la respuesta a coro de la multitud "¡No estamos solos!".

Protestas alcanzaron varias ciudades, con miles de personas en Chicago, Filadelfia, Portland (Oregon), Seattle y otras.

En Nueva York, los manifestantes se reunieron en Union Square con carteles en los que se leía "Love Trump Hate" y "Trump Grabbed America by the Pussy dirigiéndose luego hacia el edificio Trump Tower.

En California, estudiantes de secundaria y universitarios realizaron manifestaciones en los campus y no asistieron a clases.

En Los Ángeles, centenares de adolescentes se reunieron frente al City Hall (municipalidad) cantando "¡Not my president!" (No es mi presidente).

En Oregón, los manifestantes bloquearon el tránsito en el centro de Portland, obstaculizando dos pasos a nivel ferroviarios.

En Pensilvania, centenares de estudiantes universitarios marcharon por las calles, llamando a la unidad.

Manifestaciones sucedieron a las protestas iniciadas durante la noche del martes durante el escrutinio de votos, en las cuales al menos una persona resultó seriamente herida en Oakland, California, donde los manifestantes rompieron vitrinas de comercios e incendiaron basura.