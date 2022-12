Protestas en EE. UU. por muerte de afroamericano a manos de policía

El agente, de 32 años, estaba patrullando el barrio de Shaw para una empresa de seguridad privada el miércoles por la noche cuando se produjo el tiroteo, señaló el jefe de Policía de San Luis, Sam Dotson.

El agente vio a tres hombres en la calle, y uno de ellos salió corriendo cuando le vieron. Cuando el oficial regresó, los tres echaron a correr así que el oficial los persiguió, primero en su auto y luego a pie. Durante la persecución se produjo un altercado en la que el sospechoso murió, dijo Dotson en conferencia de prensa.

El jefe de la Policía no identificó a la persona muerta pero su madre, Syreeta Myers, dijo que se trataba de Vonderrit D. Myers. Aseguró además que su hijo no estaba armado como dicen autoridades.

Personas que se presentaron como familiares del hombre fallecido señalaron también al St. Louis Dispatch que no iba armado.

Dotson dijo que en un momento el sospechoso se levantó la camiseta por lo que el oficial creyó que iba armado.

Las pruebas balísticas de la escena indicaban que el hombre hizo tres disparos al policía antes de que su arma se atascara, señaló Dotson, añadiendo que también se había recuperado el arma.

El agente, cuyo grupo étnico no se divulgó, hizo 17 disparos, dijo Dotson, indicando que no sabía cuántos habían alcanzado al sospechoso o por qué había realizado tantos disparos. El uniformado no resultó herido.

"Una investigación determinará si el comportamiento del agente fue apropiado", agregó.

Dotson describió al agente como un veterano con 6 años de experiencia en el Departamento, y dijo que el fallecido era un hombre negro de 18 años.

Horas después del tiroteo, una multitud se reunió en la escena, cerca del Jardín Botánico de Misuri. Algunas personas corearon "Manos arriba, no dispare" en referencia a la muerte en agosto de un joven negro desarmado, Michael Brown, por disparos de un policía blanco. Ese tiroteo en Ferguson llevó a semanas de protestas, en ocasiones violentas, en el suburbio de San Luis. No se han presentado cargos contra el agente Darren Wilson por el tiroteo.

Dotson dijo que algunas personas en la multitud el miércoles habían insultado a los agentes y dañado patrullas, pero que los policías "mostraron un gran autocontrol".

"Cualquier uso de la fuerza de un agente de policía definitivamente llamará la atención", señaló.

No se arrestó a ningún manifestante, y para la una de la madrugada del jueves, la mayor parte de multitud se había dispersado.

