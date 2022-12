Provocó accidente tras aguantar la respiración y desmayarse mientras manejaba

Daniel J. Calhon, de Snohomish, Washington, dijo a los investigadores que perdió el conocimiento después de aguantar la respiración en el túnel de la Autopista 26 cerca de la comunidad de Manning, según una nota de prensa. Su vehículo, un Toyota Camry de 1990, cruzó la línea divisoria y se estrelló de frente con un Ford Explorer.

Los dos vehículos chocaron entonces con las paredes del túnel antes que una camioneta golpeara al Camry.

Calhon y su pasajero, Bradley Meyring, de 19 años y de Edmonds, Washington, sufrieron lesiones que no amenazan su vida, al igual que las dos personas que iban en el Explorer: Thomas Hatch Jr., de 67 años, y Candace Hatch, de 61, de Astoria. Los cuatro fueron llevados a hospitales.

Las dos personas que iban en la camioneta no sufrieron lesiones.

Calhon fue acusado de conducir negligentemente, tres cargos de poner en peligro a los demás y un cuarto cargo de agresión, en el Tribunal de Circuito del Condado Washington.

El teniente Gregg Hastings, de la Policía Estatal de Oregon, dijo el lunes que no estaba seguro por qué Calhon aguantó la respiración, pero que algunas personas lo hacen en los túneles como parte de un juego o superstición.

El túnel, llamado Dennis L. Edwards, se terminó en 1940, tiene 235 metros (772 pies) de largo, lo que significa que un vehículo que transite a 88 kph (55 mph) lo atraviesa en aproximadamente 10 segundos.