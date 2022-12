Publican datos de millones de usuarios del portal para infieles Ashley Madison

Los datos robados de unos 32 millones de usuarios del sitio de citas extraconyugales Ashley Madison, que fue víctima de piratas informáticos en julio, fueron puestos en línea el martes, informó la revista especializada Wired.

Los datos robados, entre los que figuran los montos pagados, direcciones electrónicas y números de teléfono de usuarios de ese sitio, descrito por Wired como la cara oculta de la red, o la "dark web", están ahora accesibles al público.

El sitio sufrió hace un mes un ataque informático y el robo de datos de muchos de sus usuarios por un grupo que se autodenominó "The impact team" ('El equipo de choque').

Este grupo amenazó con publicar los datos de los clientes, fotos de desnudos y conversaciones si no se cerraba el sitio. En la noche del martes al miércoles comenzaron a cumplir sus amenazas, según Wired.

El sitio Ashley Madison, cuyo eslogan es "La vida es corta. Tenga un amante" y que tiene más de 37 millones de usuarios, se especializa en citas extramatrimoniales. Usuarios de 46 países están inscritos en el sitio, creado en 2001.

Avid Life Media, propietaria de Ashley Madison, explicó en julio que un "tercero no autorizado" había accedido a los datos del sitio. La empresa indicó que había contratado inmediatamente a uno de los mejores equipos del mundo en seguridad informática para atenuar el ataque.

Avid Life Media, con sede en Canadá, agregó que trabajaba con las autoridades para identificar a los responsables de este "acto de ciberterrorismo".

Los piratas señalaron el martes: "Hemos explicado el fraude, el engaño y la estupidez de Avid Life Media y de sus miembros. Ahora todo el mundo puede ver sus archivos".