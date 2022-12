Publican foto de la reina Isabel II haciendo el saludo nazi

El Palacio de Buckingham mostró el sábado su malestar por la publicación en un tabloide británico de fotografías de la reina Isabel II de joven realizando un saludo nazi con su familia en 1933, el año en que Adolf Hitler llegó al poder en Alemania.

El palacio tomó la inusual decisión de comentar la información publicada el sábado por el diario The Sun, que muestra a la futura reina -- que entonces tendría unos 7 años -- en la residencia familiar de Balmoral, rodeada por su tío, su madre y su hermana. En la imagen granulada puede verse también a la reina madre realizando el mismo gesto mientras la familia ríe.

"Es decepcionante que esas imágenes, filmadas hace ocho décadas y que al parecer son del archivo personal familiar de su majestad, hayan sido obtenidas y explotadas de esta manera", dijo el Palacio de Buckingham.

La grabación, publicada en el cibersitio del diario bajo el titular "Their Royal Heilnesses" -- un juego de palabras con la expresión "Su Alteza Real", en inglés, y parte del saludo nazi -- muestran a las niñas brincando en la hierba. Un perro corre junto a la familia. Las niñas saltan arriba y abajo.

El historiador militar James Holland dijo al tabloide The Sun que la familia real estaba bromeando. "No creo que no haya un niño en la Gran Bretaña de la década de 1930 o 1940 que no haya imitado el saludo nazi de broma", dijo según fue citado.

El ex secretario de prensa de la reina, Dickie Arbiter, dijo que la familia real debería estar tranquila por la publicación de las imágenes dado el contexto en el que fueron filmadas -- y por la dura posición antinazi adoptada por los padres de la monarca durante la Segunda Guerra Mundial.

Pero agregó que deberían molestarse por cómo obtuvo el diario algo que, en esencia, es una grabación casera.

El verdadero alcance del nacionalsocialismo no se conoció hasta más tarde, destacó.

El redactor jefe de The Sun, Stig Abell, dijo que las imágenes se obtuvieron de forma legítima. En declaraciones a la BBC explicó que la historia "no es una crítica a la reina o a la reina madre".