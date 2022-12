Puigdemont dice que no huirá de la justicia y anuncia que se presentará a las elecciones en Cataluña

Aseguró que está dispuesto a ser candidato, incluso desde el extranjero. Entre tanto, en Madrid se confirmó la detención de sus cercanos colaboradores.

El presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, aseguró este viernes a la televisión belga RTBF que no va a huir de la justicia, e indicó, según el canal, su intención de presentarse a las elecciones regionales del 21 de diciembre en Cataluña.

"Voy a ir a la justicia, pero a la verdadera justicia (...) He dicho a mis abogados que expresen a la justicia belga que estoy totalmente dispuesto a colaborar", explicó, en francés, el presidente destituido del ejecutivo catalán en una entrevista exclusiva.

Por el contrario, la justicia española está "evidentemente politizada", subrayó, según un fragmento divulgado antes de la retransmisión de la entrevista completa.

La justicia española estudia pedir próximamente a Bélgica que le entregue a Puigdemont, investigado en España por cargos de "rebelión" y "sedición", entre otros, a raíz de la declaración de independencia de Cataluña el 27 de octubre.

La fiscalía pidió a una jueza de la Audiencia Nacional en Madrid que emita una orden de detención europea, que sería después enviada a Bélgica, donde se encuentran el dirigente catalán y algunos de los miembros de su gobierno destitutido, desde el lunes.

Según Puigdemont, no existen en España garantías de "tener una sentencia justa, independiente, que pueda escapar a esta enorme presión, a esta enorme influencia de la política en el poder judicial en España".

Un periodista de RTBF también informó del deseo de Puigdemont de presentarse a las elecciones regionales del 21 de diciembre en Cataluña, afirmando que el líder independentista está dispuesto a hacer su campaña desde el extranjero.

Vea también:

Dictan prisión preventiva para ocho miembros del destituido Gobierno...