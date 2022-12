Putin arremete contra EE. UU. por escándalo de la FIFA

El líder ruso, Vladímir Putin, dijo este jueves que las detenciones de altos responsables de la FIFA a petición de Estados Unidos son un ejemplo más de cómo Washington busca fines interesados, como en los casos del exespía Edward Snowden y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

"Por qué recuerdo ahora esto?. Por desgracia, nuestros socios estadounidenses están empleando estos métodos para lograr sus fines interesados, y lo hacen de manera ilegal, acusando a la gente", afirmó Putin, en declaraciones a los periodistas.

"No descarto que el caso de la FIFA sea exactamente lo mismo, aunque no sé cómo terminará. Pero el hecho de que tenga lugar justo antes de la elección del presidente de la FIFA sugiere precisamente esa idea", agregó.

El jefe del Kremlin se refirió al caso de Snowden, el joven excolaborador de la CIA que reveló el espionaje masivo de los servicios secretos de su país y que finalmente obtuvo asilo en Rusia en 2013, donde sigue viviendo.

Dijo que todo el mundo condena esas prácticas de espionaje "entre ellas las escuchas a líderes de países extranjeros", pero "nadie quiere darle asilo, garantizar su seguridad, nadie quiere discutir con sus socios, con sus socios principales".

Putin también recordó el caso de Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace tres años, como un caso más de la persecución de EE. UU. a personas fuera de sus fronteras y por razones interesadas.

"¿De qué le acusan? De delitos sexuales. Nadie se lo cree", señaló, y agregó que al fundador de WikiLeaks le persiguen por disponer de información que recibió de militares estadounidenses sobre la actuación del Ejército de EE.UU. en países como Irak.

Sobre el caso concreto de la FIFA, Putin consideró que las detenciones de altos responsables por corrupción es un intento de impedir la reelección como presidente de Joseph Blatter, que habría sido presionado para impedir la celebración del Mundial de Fútbol en Rusia en 2018.

"En mi opinión, el viernes deben celebrarse las elecciones a presidente de la FIFA y el señor Blatter tiene todas las posibilidades de ser elegido. También sabemos que se ejerció presión contra él para prohibir la celebración del Mundial de Fútbol de 2018 en Rusia", dijo Putin a los periodistas.

"No me caben dudas de que es un claro intento de no permitir la reelección de Blatter como presidente de la FIFA, esto es una burda violación de los principios de funcionamiento de las organizaciones internacionales".

El jefe del Kremlin también consideró "raros" los arrestos y acusó a Estados Unidos de perseguir fines interesados con ellos.

"Respecto a los arrestos, me parecen cómo mínimo muy raros, porque se llevaron a cabo por iniciativa de la parte estadounidense en base a acusaciones de corrupción", señaló. "¿(Arrestos) de quién?. De funcionarios internacionales", agregó.

"Esto es otro claro intento de EE. UU. de extender su jurisdicción a otros Estados", añadió Putin.