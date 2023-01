"Qué desastre crearon ella y sus representantes": Trump arremete contra Theresa May

Estas declaraciones contra la primera ministra del Reino Unido ocurren luego de la filtración a la prensa de cables diplomáticos muy críticos del gobierno de EE. UU.

Y es que Londres anunció la apertura de una investigación para encontrar al responsable de la divulgación de las comunicaciones del embajador Kim Darroch , a quien la primera ministra británica expresó su "confianza completa".

Este apoyo cayó mal a Trump que expresó abiertamente y en tono alejado de la diplomacia que se alegraba de su próxima salida de Downing Street.

"Soy muy crítico de la forma en la que el Reino Unido y la primera ministra Theresa May manejaron el Brexit", dijo Trump.

El presidente estadounidense afirmó que le dijo a May cómo actuar, pero que ella había decidido tomar otro camino.

"Qué desastre crearon ella y sus representantes", sentenció Trump en un tuit en el que también anunció que no tendrá más contacto con el embajador británico en Washington.

"Yo no conozco al embajador, pero él no es querido ni bien visto en Estados Unidos. Ya no tendremos contactos con él", dijo Trump, dos días después de la publicación en la prensa de comentarios del diplomático.

Los cables, algunos de los cuales datan de 2017, no estaban destinados a ser publicados.

Más temprano, May condenó las filtraciones como "totalmente inaceptables" y afirmó tener "una confianza completa" en el embajador.

Tras las declaraciones de Trump, un portavoz del gobierno británico reiteró que Darroch cuenta con el "apoyo pleno" de la primera ministra.

"Tenemos que descubrir cómo pudo pasar esto, al menos devolver la confianza a nuestros equipos en todo el mundo para que continúen dándonos evaluaciones sinceras", dijo de su lado el canciller británico, Jeremy Hunt, a dos semanas de que sea designado un nuevo gobierno.

"Inestable" e "incompetente"

Un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores indicó que "se abrirá una investigación oficial sobre las filtraciones", sin cuestionar la veracidad de los cables diplomáticos en cuestión.

Darroch es uno de los diplomáticos británicos con más experiencia. Asumió sus funciones en Washington en enero de 2016, antes del inicio de la presidencia de Trump.

Según The Mail on Sunday, el diplomático británico afirmó que la presidencia Trump, que considera "inestable" e "incompetente", es susceptible de "estrellarse e incendiarse" y "terminar en desgracia", según sus informes transmitidos a Londres.

"Realmente no creemos que esta administración vaya a volverse sustancialmente más normal, menos disfuncional, menos impredecible, menos divisiva, menos torpe e inepta diplomáticamente", habría escrito Darroch en un despacho.

El embajador había dicho también que "las despiadadas luchas internas y el caos" en la Casa Blanca, de los que se ha hablado mucho en Estados Unidos pero que Trump tacha de "noticias falsas", son "verdaderos en la mayoría de los casos".

Las revelaciones caen en muy mal momento, teniendo en cuenta que Londres apunta a sellar un acuerdo de libre comercio post-Brexit con Estados Unidos, su aliado histórico.

El ministro de Comercio Internacional británico Liam Fox pidió una intervención de la justicia, luego de declarar en la BBC que las filtraciones "no son profesionales, no son éticas y no son patrióticas", ya que pueden provocar problemas en las relaciones con Estados Unidos.