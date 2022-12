"Que Dios os perdone por lo que habéis hecho", dijo papa a cardenales

Así lo reveló el portavoz vaticano, Federico Lombardi, quien reiteró que el papa llamó el miércoles por teléfono, tras ser elegido, al pontífice emérito Benedicto XVI.

Dijo que de momento no está previsto que el papa vaya a Castel Gandolfo a visitar personalmente a su antecesor.

"Lo hará, pero no en estos días", subrayó Lombardi.

El nuevo papa, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, de 76 años, recibió la felicitación y la reverencia de los otros 114 cardenales electores una vez elegido pontífice en la capilla Sixtina, de pie, y no sentado, como suele ser lo normal en momentos como ese.

Después abandonó la capilla para dirigirse a la residencia de Santa Marta no en el carro oficial del Vaticano, el SCV1, sino en el bus con los otros cardenales.

Durante la cena agradeció a los cardenales la confianza puesta en él, a la vez que les dijo: "Que Dios os perdone por lo que habéis hecho".

El papa se aloja en Santa Marta y en la mañana del jueves lo primero que hizo fue trasladarse en un carro del Vaticano, no el oficial, a la basílica de Santa María la Mayor, muy unida a España, donde se encuentra el icono de la Virgen Salus Popoli Romani, muy venerada por los romanos.

Le acogió el arcipreste de la basílica, el cardenal español Santos Abril, y el vicario de Roma, el cardenal Agostino Vallini.

El papa rezó unos diez minutos y después visitó la cripta del templo, donde se encuentra la cuna, en la que según la tradición fue colocado Jesús cuando nació.

Saludó a los sacerdotes y personal del templo, así como a numerosos fieles, entre ellos una mujer embarazada de cinco meses, a la que bendijo.

De regreso al Vaticano, hizo una parada en la residencia donde se alojó en los días previos al cónclave.

Allí recogió su maleta con las cosas que trajo a Roma y pagó la cuenta, "para dar ejemplo", contó el portavoz Lombardi.

Después regresó al Vaticano, donde esta tarde a las a las 17.00 horas (16.00 GMT) oficiará en la capilla Sixtina una misa con todos los cardenales.

Posteriormente irá al apartamento papal del Palacio Apostólico, al que se quitará el precinto y comenzarán las obras de acondicionamiento del mismo.

De momento se desconoce el tiempo que permanecerá alojado en Santa Marta.

Agenda de los próximos días



En su agenda, Francisco tiene prevista además la misa de inicio de Pontificado el próximo 19 de marzo, festividad de San José, patrón de la Iglesia y ya este domingo dirigirá el primer Ángelus de su Papado.

El viernes 15 de marzo, a las 11.00 horas (10.00 GMT) saludará a todos los cardenales, tanto los electores como los octogenarios, en la monumental Sala Clementina del Palacio Apostólico.

Y un día más tarde, el sábado, a la misma hora, saludará a la prensa que ha seguido el cónclave, más de seis mil personas entre periodistas, cámara de televisión y fotógrafos.

Roma, Italia