¿Qué dirán en México?: En Corea del Norte afirman que papá de Kim Jong-un es el inventor del burrito

Un medio de comunicación estatal en Corea del Norte aseguró en el papá de Kim Jong-un, Kim Jong-il, fue quien inventó el burrito.

De acuerdo con el periódico Rodong Sinmun, al exlíder norcoreano se le ocurrió la idea de las “envolturas de trigo” en el año 2011, antes de morir.

Publicidad

“Todavía recordamos sus palabras diciendo que a nuestra gente le encantaría que le sirvieran agua mineral en verano y té caliente en invierno con pasteles de trigo en los quioscos”, indicó el Rodong Sinmun.

Una propaganda, del también medio estatal Pen News, muestra a ciudadanos comiendo el plato típico mexicano a pesar de las crisis alimentaria que hay en el país.

Publicidad

Asimismo, se enseña un mural de Kim Jong-il sonriendo en una cocina donde se están preparando ‘milssam’, un plato que se parece sospechosamente al burrito. También aparece su actual líder promocionando el platillo.

Podría ser de su interés: China prohibió que hombres “afeminados” aparezcan en televisión y en realities

No obstante, toda esta propaganda fue cuestionada por Hyun-seung Lee, quien huyó de Corea del Norte y pertenecía a una familia de la élite.

Publicidad

"La mayoría de los ciudadanos no tienen dinero para comprar comida extranjera. Nunca he visto burritos o wraps a la venta en Corea del Norte”, dijo el exiliado para el medio británico The Sun.

La escasez de alimentos es un problema muy serio en el país asiático y, justamente, Kim Jong-un aseguró en junio pasado que la situación era “tensa”.