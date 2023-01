¡Qué excusa tan…! Familia agarró a piedra a un cocodrilo para asegurarse de que no era falso

El animal, de 37 años, descansaba tranquilo en un zoológico de China cuando fue atacado. Como no se movió, los visitantes aumentaron la violencia.

El indignante caso ocurrió en Xiamen, la ciudad donde queda ubicado el hogar de Xiaohe, un ejemplar que, con un poco más de 5 metros de largo, es considerado el de mayor tamaño en cautiverio.

Aparentemente la familia no podía creer las dimensiones del animal y cuando visitaban su lugar de reposo le lanzaron una piedra para constatar que no era una réplica. Al ver que no se movía, empeoraron el ataque y llegaron a golpearlo con una roca de 17 centímetros.

Se dieron cuenta de su ‘error’, pero celebraron tomándose fotos.

Los cuidadores reportaron heridas tanto en la cabeza del reptil como en algunas de sus extremidades.

Algo que empeora la situación es el metabolismo lento de Xiaohe, lo que hace más lento el proceso de cicatrización de los cortes que sufrió.

La ley de China es severa con este tipo de agresiones, aun más teniendo en cuenta que este ejemplar está en peligro de extinción. Internautas esperan que las autoridades hallen a los culpables y someterlos a castigos.