¿Qué le pasaría a Venezuela si EE. UU. la incluye en lista de países que promueven el terrorismo?

El presidente Duque sugirió a Estados Unidos incluir en la lista de promotores del terrorismo a Venezuela tras el atentado en el helicóptero presidencial del que fue víctima en junio pasado. Expertos en Colombia analizan el panorama.

El excanciller Julio Londoño Paredes no descarta que esto pueda ocurrir: “Esa es una decisión que depende del gobierno de los Estados Unidos, específicamente del Departamento de Estado, obviamente que es una posibilidad. Lo que yo no he visto anteriormente es que un país solicite a los Estados Unidos que incluya otro en la lista de Estados de que promueve el terrorismo”.

¿Qué pasaría si EE. UU. incluye a Venezuela entre los países que promueven el terrorismo?

Enrique Prieto, experto internacional, explica que “los países que se encuentren en esta lista son sujetos de sanciones, unas de tipo económico, esto quiere decir que, por ejemplo, no pueden acceder a préstamos o apoyos financieros del Fondo Monetario Internacional, pero también son objeto de restricciones frente a la compra y venta de armamento”.

El docente de la Universidad del Rosario Mauricio Jaramillo señaló que si este pedido del presidente Duque se concreta “las sanciones que probablemente se impongan a Venezuela van a tener un efecto más marcado en la crisis que está viviendo Venezuela, habría una mayor precariedad, menos acceso a las divisas para el gobierno venezolano y habría un mayor aislamiento del sistema internacional”.

Para Fabio Sánchez, profesor de la Sergio Arboleda, dicho escenario “representaría un avance en la búsqueda de generar presión para cambiar a un actor que afecta a la región, que afecta al país. No se puede convivir con un vecino que patrocina al terrorismo internacional”.

Por otra parte, agrega Jaramillo que las relaciones entre Venezuela y Colombia podría empeorar: “Esto va a recrudecer la crisis diplomática entre Bogotá y Caracas, que ya venía muy mal, especialmente desde que Colombia reconoció a Juan Guaidó como representante legítimo del pueblo de Venezuela”.