Que “ministros se pongan a trabajar” con regreso de Chávez, espera Capriles

"Buenos días, leyendo la noticia que regresó el Presidente, bienvenido sea a Venezuela, ojalá que su retorno genere cordura en su Gob", trinó Henrique Capriles sobre el Ejecutivo, que encabeza el vicepresidente, Nicolás Maduro, desde que Chávez fue operado.

El líder opositor, que perdió las elecciones presidenciales con Chávez el pasado 7 de octubre, señaló: "que el retorno del Presidente signifique que el Sr. Maduro y los Ministros se pongan a trabajar, hay miles de problemas por resolver".

"Ojalá que el retorno del Presidente sea definitivo y signifique la paralización inmediata del #PaquetazoROJO", agregó en alusión a la decisión del Gobierno de devaluar la moneda un 32% frente al dólar.

Posteriormente, Capriles reiteró durante un acto público que espera que la llegada de Chávez traiga "cordura" y se empiece a conocer la verdad.

"Bienvenido a Venezuela, ojalá que este regreso del presidente signifique que ponga a punto en cordura a todas estas personas que durante las últimas semanas lo único que les hemos escuchado son descalificaciones, insultos, palabras de odio", dijo.

El líder opositor, que perdió en las urnas con Chávez el 7 de octubre, expresó su esperanza de que "el regreso del presidente signifique que el país va a empezar a saber las cosas, que se hable con la verdad".

"Y que además dediquemos el tiempo y la energía a lo que es importante porque los problemas que aquí cada quien vive y sufre no esperan", continuó.

"Que no se haga toda esta situación bueno para justificar lo injustificable porque esa es la realidad", insistió.

Luego manifestó que si el regreso le da alegría a sus seguidores a él también le producía alegría.

"A mí, que soy hijo de Dios, la alegría de mi prójimo también es mi alegría", señaló.

Chávez regresó este lunes a su país más de dos meses después de someterse a una operación de un cáncer en Cuba y de un postoperatorio que le ha dejado entre otras secuelas una traqueotomía, para continuar su tratamiento en el hospital militar de Caracas.

Un mensaje en la red social Twitter, un medio que el presidente venezolano no usaba desde hacía casi cuatro meses, alertó del regreso alrededor de las 02.30 hora local (07.00 GMT).

"Hemos llegado de nuevo a la Patria venezolana. Gracias Dios mío!.!Gracias pueblo amado!.! Aquí continuaremos el tratamiento", expresó el presidente venezolano en su cuenta @chavezcandanga.

Caracas, Venezuela