¿Que no hay pruebas de cambio climático? Estas imágenes ponen en duda afirmaciones de Trump

Incremento de incendios forestales, inundaciones, deshielos, aumento del nivel del mar y extinción de nevados colombianos contradicen al presidente de EE. UU.

La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima podría "en el peor de los escenarios" traducirse en un aumento de la temperatura del planeta de 0,3 ºC en el siglo XXI, estimó la ONU.

El jefe del departamento de Medio Ambiente y de Investigación Atmosférica de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Deon Terblanche, destacó que todavía era difícil de evaluar el impacto probable que pueda tener la decisión del presidente estadounidense Donald Trump.

"No hemos elaborado nuevos modelos esta noche, pero tenemos indicaciones según las cuales, en el peor de los escenarios, esto podría ser del orden de 0,3 grados Celsius", declaró Terblanche a los periodistas en Ginebra, refiriéndose a una posible alza de la temperatura del planeta respecto a la media de la era preindustrial.

"Es el peor escenario y probablemente no es lo que sucederá", matizó.

Funcionarios de Naciones Unidas también sostuvieron que la forma en la que se había estructurado el acuerdo requería una acción a múltiples niveles del gobierno, incluyendo las autoridades municipales, regionales y federales.

Teniendo en cuenta que varias ciudades y Estados estadounidenses anunciaron que seguirían apoyando el Acuerdo de París, es poco probable que el conjunto de Estados Unidos no aplique ninguna medida de lucha contra el cambio climático.

Harán falta varios años antes de que el mundo "entienda verdaderamente las implicaciones" de la salida de Estados Unidos, consideró Terblanche.