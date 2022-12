¿Qué no se puede hacer en Facebook?

Facebook tiene una política muy estricta respecto a contenido considerado sensible por la comunidad, ya sea por ser temas violentos o de contenido sexual. Sin embargo, parece que los parámetros dependen del enfoque se les dé.

Caso reciente: Por ejemplo, a inicios de semana, el asesinato de un hombre de 28 años en Chicago fue grabado en vivo en Facebook. Pese a lo evidente del caso, Facebook no retiró el video. ¿La explicación? Según la red social, el video no viola los estándares de la comunidad porque no cree que el video celebre la violencia.

Publicidad

“Sensibilizar”: Para la comunidad de Facebook, el video en cuestión “ayuda a sensibilizar”, según un informe de CNN. El video se mantiene, pero con una advertencia. Caso contrario ocurre con videos en los que se transmite en vivo ejecuciones, como las del Estado Islámico.

Delgada línea: Cabe mencionar que los estándares de la comunidad de Facebook están divididas en diversas categorías, como figuras públicas, acoso escolar y acoso sexual, violencia sexual y artículos regulados. Pero lo que se permite y no se permite oscila en una línea muy fina.

Facebook balanceado: “Los estándares de la comunidad indican que están "destinados a encontrar el correcto balance" para mantener a la gente a salvo, fomentar el comportamiento respetuoso, reconocer la diversidad cultural y empoderar a la gente para que controle lo que mira en sus líneas del tiempo”, refiere el citado informe.

Desnudos: La fina línea que divide estos estándares se ve evidenciada en los desnudos femeninos. No están permitidos en la red social. Empero, la compañía “siempre permite” fotos de mujeres mostrando las cicatrices luego de las mastectomías o involucrada activamente en amamantar.

Publicidad

Pinturas: Asimismo, Facebook permite pintura de desnudos, esculturas y arte que muestra desnudos, pero a veces no lo hace correctamente, como el caso de Lee Rowland, de la ACLU, a quien le borraron una publicación en Facebook porque contenía la foto de un desnudo. Luego, la red social admitiría que fue un error.

Inmensa comunidad: Todo esto ocurre debido a que Facebook se basa en una mezcla de reportes de usuarios y moderación interna para dar con contenido inapropiado o ilegal. “Eso significa que Facebook tiene 1.650 millones de personas ayudando a hacer sus cumplir sus estándares, pero lo que es considera apropiado está lejos de ser universal”, sentenció el informe.