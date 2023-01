¡Qué novelón! Cesare Battisti bajó sonriendo de avión en Roma, donde pagará cadena perpetua

Llegó de Bolivia, donde estaba ilegalmente al parecer desde diciembre. Autoridades italianas agradecieron por “habernos regalado este sol”.

El avión aterrizó a las 11:36 a.m. del lunes en el aeropuerto romano de Fiumicino, donde estaban presentes los ministros del Interior, Matteo Salvini, y de Justicia, Alfonso Bonafede, y un centenar de periodistas, autorizados a ingresar a la pista para cubrir su descenso del avión.

Battisti, 64 años, bajó del avión sonriendo y sin estar esposado, rodeado de policías que lo condujeron a un automóvil para ser trasladado a la cárcel Ribibbia de Roma.

El avión Falcon 900 de bandera italiana había despegado el domingo hacia las 17H00 (21H00 GMT) de Santa Cruz de la Sierra adonde fue detenido el sábado por la noche.

El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini (extrema derecha), que llevaba puesta una chaqueta de policía como muchas veces, y su colega a cargo de Justicia, Alfonso Bonafede, estaban en el aeropuerto.

"En nombre de los 60 millones de italianos, quiero agradecer a las fuerzas de seguridad de habernos regalado este sol, esta esperanza, esta certeza, esta confianza reencontrada en la justicia. El clima cambió, el que se equivoca tiene que pagar, Italia es un país soberano, libre, respetado, respetuoso y respetable", declaró Salvini.



El exactivista de extrema izquierda Cesare Battisti, condenado en Italia por cuatro asesinatos en la década de 1970, llegó este lunes a Roma, proveniente de Bolivia, para purgar una pena de cárcel tras permanecer prófugo durante años #AFP https://t.co/mqxeUB1KdH pic.twitter.com/L64ErGltCG — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 14, 2019