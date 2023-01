¿Qué pasará con los uniformados venezolanos que desertaron y cruzaron a Colombia?

Más de 160, entre militares y policías, han ingresado al país por Arauca y Norte de Santander. Por su situación, podrían pedir el estatus de refugiados.

"Hay mucho desacuerdo, existe miedo, no puedes hablar mal del gobierno porque es traición a la patria", narró uno de ellos en el momento en que cruzó, corriendo, la frontera.

"No somos ningunos delincuentes, no somos terroristas y el momento es ahora señores", explicó otro.

"Me cansé, me cansé de tener que venir a comprar las cosas del niño, de que no alcanzaba el dinero, de que no tenía la medicina del niño. Entonces sí, dejé 19 años de mi vida, de mi carrera profesional", indicó, por su parte, el sargento mayor de la GNB Karin Castro.

Todos ellos piden protección al gobierno colombiano.

¿Pero qué va a pasar con estas personas?

Según el abogado e investigador en temas de migración Daniel Carvajal, quienes no estén incursos en delitos de lesa humanidad, y en vista del posible riesgo de persecución o tortura que sufrirían en su país, podrán permanecer en Colombia y solicitar la condición de refugiados, de acuerdo con lo previsto en el decreto 1067 de 2015.

Estas solicitudes serían estudiadas de manera individual por la Comisión Nacional de Refugiados, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, quien decidirá si otorga o no dicha condición al solicitante y le ofrece una visa de migrante refugiado.

