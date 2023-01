¿Qué quiso decir Juan Guaidó con este trino?

Pidió de manera formal a la comunidad internacional tener todas las opciones abiertas para "lograr la liberación" de Venezuela.

En una serie de trinos, el presidente interino del vecino país señaló que lo ocurrido el sábado al intentar entregar ayuda humanitaria a sus compatriotas lo obligaron a tomar una decisión.

“Plantear a la Comunidad Internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta Patria que lucha y seguirá luchando”, escribió.



Todas las opciones de la comunidad internacional que han logrado el cerco diplomático que contribuirá al cese de la usurpación, al gobierno de transición y elecciones libres. Seguimos adelante. — Juan Guaidó (@jguaido) February 24, 2019

Así mismo, dijo que se había reunido con los militares venezolanos que desertaron del régimen de Maduro, quienes le expresaron “que lo que hoy hay en la FAN es miedo, necesidad e irrespeto. Son soldados que en algun momento tuvieron ilusión por la carrera militar y hoy son prisioneros del terror”.



1/3 Estoy saliendo de hablar con los militares que hoy se incorporaron a la ruta constitucional. Nos reiteran que lo que hoy hay en la FAN es miedo, necesidad e irrespeto. Son soldados que en algun momento tuvieron ilusión por la carrera militar y hoy son prisioneros del terror. — Juan Guaidó (@jguaido) February 24, 2019

Advertisement

Y puso en duda que Hugo Chávez “aceptaría lo que Maduro ha traído para Venezuela y la FAN: hambre, violencia, represión y miedo”.



2/3 Dudo que Hugo Chavez aceptaria lo que Maduro ha traido para Venezuela y la FAN: hambre, violencia, represion y miedo. Maduro ha destruido todo comenzando por la constitución del 99 promovida por Chávez en el 99 y defendida por nosotros en 2007. — Juan Guaidó (@jguaido) February 24, 2019

3/3 Luego de tanta destruccion me pregunto: Aprobaría esto quienes creyeron en Chávez? Lo aprobaría su hija María Gabriela? — Juan Guaidó (@jguaido) February 24, 2019