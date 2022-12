“Que se garantice la protección jurídica del embrión”, pide papa Francisco

Es la primera vez que el Papa se manifiesta, aunque indirectamente, en el polémico tema del aborto. Pidió que se respete la vida desde el momento de la concepción.

"A este propósito, me agrada recordar la recogida de firmas en muchas parroquias italianas para apoyar la iniciativa europea 'Uno de nosotros', para garantizar protección jurídica al embrión, tutelando a cada ser humano desde el primer instante de su existencia", dijo.

Francisco adelantó que en defensa de la vida humana se celebrará el 15 y 16 de junio próximo en el Vaticano la Jornada del Evangelium Vitae, enmarcada en el Año de la Fe.

El "aburguesamiento de los cristianos"

Papa Francisco criticó la comodidad y el egoísmo entre los seres humanos.

"¡Cuánto daño hace la vida cómoda!, ¡cuánto daño hace el bienestar! El aburguesamiento del corazón nos paraliza. Madre Lupita, sin embargo, renunció a una vida cómoda para servir a los enfermos y abandonados y eso se llama tocar la carne de Cristo", sentenció.

El papa argentino precisó que "tocar la carne de Cristo" significa dedicar la vida a los pobres, a los enfermos, a los abandonados, a los marginados.

"Ellos son la carne de Cristo. No tengáis miedo, no avergonzaros, que no os dé repugnancia tocar la carne de Cristo", agregó el papa, que señaló que Lupita había entendido que significa 'tocar la carne de Cristo'".

Sobre los mártires resaltó que rechazaron renegar de su propia fe y prefirieron morir y tras ponerlos como ejemplo pidió a los fieles que conserven la fe en medio a los obstáculos y las incomprensiones, a la vez que denunció que todavía son muchos los cristianos que sufre violencia en tantas partes del mundo.

Francisco afirmó que los cristianos tienen que ser capaces de mostrar la fe "con respeto, pero también con valentía" y aseguró que tienen que responder al mal con el bien.

