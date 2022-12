¿Qué se puede hacer con la cuenta en Facebook de una persona fallecida?

La cifra se tomó con base en datos suministrados por Nate Lustig, fundador de Entrusted. Esta es una compañía digital dedicada a ayudar a las personas a acceder y borrar cuentas de usuarios fallecidos. Según el análisis, unos 3 millones de usuarios murieron el año pasado.

Pero, ¿cuál pues ser el destino de estas cuentas? Hay cuatro opciones:

1. El perfil se mantiene abierto como siempre. Es decir con interacción de comentarios, tags y avisos de Facebook.

2. Un familiar o amigo de la persona fallecida puede reportar la muerte a Facebook y pedir que la cuenta se convierta en ‘in memoriam'. Para ello deberá entregar un certificado de defunción o un obituario publicado.

3. Un familiar cercano puede pedir que se desactive.

4. Otra persona puede acceder a ella de dos formas diferentes. Si conoce la contraseña de la persona que murió, lo cual va en contravía de las reglas de Facebook, o a través de una orden judicial. Sin embargo, debido a las restricciones sobre información personal y de datos es improbable que una corte ordene que se entregue esta información.

Las páginas conmemorativas se crearon en 2009 y los amigos de esta persona pueden interactuar similarmente como si fuera un perfil activo. Pueden escribir condolencias y compartir memorias en la línea del tiempo. También mirar fotos e interactuar con anteriores comentarios.

Sin embargo, Facebook restringe ciertas posibilidades de estos perfiles ‘in memoriam'. Por ejemplo, ya no es accesible mediante búsqueda pública y solo la pueden ver los amigos de la persona.

Tampoco aparecerá como "sugerencias" y no se podrá etiquetar o enviar mensajes al contacto. Todas las aplicaciones asociadas a ese perfil se desactivan. Facebook también se reserva el derecho de borrar actualizaciones de estado, si es un tema sensible. Por ejemplo: si la persona cometió suicidio y había colocado una foto con un arma, la compañía puede considerar el contenido inapropiado y removerlo.

Todavía está en estudio cómo los perfiles de Facebook pueden ayudar a las personas a superar el duelo por un ser querido. Muchas mantienen la página como está, pues les trae recuerdos de esa persona.

Para muchos, Facebook se ha convertido en un gran, y accesible, forma de llevar su pena y hacer catarsis.