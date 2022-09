¿Qué son las luces de terremoto, extraño fenómeno que se vio durante sismo en México?

Antes y después del temblor en México, este jueves 22 de septiembre de 2022, se captaron unas extrañas luces en el cielo. Aunque pareciera algo extraterrestre, en realidad hay una explicación científica para estas luces de terremoto.

Las luces de terremoto, como se le conoce al fenómeno, son “cargas eléctricas porque hay tensiones y rupturas. Un deslizamiento pequeño que ocurra en una falla da una carga eléctrica y esa carga se libera y genera los rayos en la atmósfera”, explica Marie José Chéry, docente e ingeniera ambiental de la Universidad EAN.

Aunque las imágenes se volvieron virales en redes sociales, no es la primera vez que ocurre. En marzo de este año, un fuerte terremoto sacudió a Japón en la zona de Fukushima aparecieron las mismas luces.

Horacio Torres, vicepresidente de la Academia de Ciencias y profesor emérito de la Universidad Nacional, explica a fondo el fenómeno de las luces de terremoto: “El aire puede ionizarse, la ionización implica que pueda ser visible a través de colores azules, como los rayos que se producen sobre la Tierra”.

Lo interesante, según explica el profesor Torres, es que el fenómeno puede ser utilizado para predecir un terremoto: “Si va disminuyendo el campo geomagnético significa que ya se están dando en el centro de la Tierra movimientos que pueden llevar a un sismo, y esto se puede hacer con días de anticipación”.

Aclaró que las luces de terremoto no representan riesgo para la salud humana, sin embargo, aún faltan varias investigaciones sobre el tema, ya que la comunidad científica no ha podido llegar a un consenso, porque en algunos terremotos el fenómeno no se ha presentado.

La asociación sismológica de Estados Unidos ha manifestado durante varias investigaciones que ya se han documentado estas luces azules desde los años 1600.