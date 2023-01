¿Qué tendrá en la cabeza este sujeto? Disparó, apaleó y arrastró a su perra recién parida

“Pego tiros a quien me sale de los cojones”, fue la respuesta del cazador cuando lo increpó un hombre que grabó la escena.

La organización animal Mundo Vivo publicó el indignante video, captado en la ciudad española de Lugo.

El criminal, tras haber disparado a su mascota, la golpea con un palo al ver que no había fallecido.

No hay que ser animalista para sentir lástima por la pobre criatura, que es arrastrada por el sujeto con una frialdad impresionante. La perrita, madre de seis cachorros, no se resiste ni intenta levantarse, pues tenía los húmeros fracturados.



Sin pizca de arrepentimiento, el sujeto responde: "soy cazador y puedo pegar tiros a quien me sale de los cojones".

La buena noticia es que Mundo Vivo se hizo cargo de la perrita, cuyo estado de salud es grave pero estable. También acogieron a los seis cachorritos.



