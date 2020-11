¿Qué ve un paciente de COVID antes de morir? Médico lo mostró en este angustiante video

El médico Ken Remy, que ha tratado a más de 1.000 pacientes con coronavirus e intubado a 100 de ellos en EE. UU., quiso mostrar lo que ve alguien con COVID-19 antes de morir.

Primero enseña cómo el enfermo percibe su entorno cuando respira agitadamente alrededor de 40 veces por minuto, cuando los niveles de oxígeno empiezan a reducirse.

“Espero que en el último momento de tu vida no veas esto”, dice el doctor Remy mientras apunta con una luz la que sería la boca del paciente mientras empieza el proceso de intubación para tratar de salvar su vida.

Insiste en que será lo último para el enfermo de coronavirus “si no empieza a usar tapabocas cuando está en sitios públicos, si no mantiene el distanciamiento social, si no lava sus manos frecuentemente. Porque les prometo que esto será lo que verán su madre, su padre o sus niños cuando se contagien de COVID”.

“Esto es serio. Les ruego que practiquen los protocolos que reducen la transmisión del coronavirus (…) Protéjase y proteja a los que ama”, advierte.

Estados Unidos reportó 2.439 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, la mayor cifra en los últimos seis meses, con lo que el número se elevó a más de 260.000 víctimas fatales. En el país se han confirmado alrededor de 12,6 millones de contagios.