"Que Videla haya muerto en prisión es un símbolo, se ha hecho justicia"

Carlos Slepoy, el abogado argentino que lleva la querella presentada contra los crímenes del franquismo en España, dijo este sábado que el fallecimiento en prisión del exdictador argentino Jorge Rafael Videla "es todo un símbolo" y demuestra que "se ha hecho justicia".

En declaraciones entregadas antes de intervenir en un acto organizado por la Red Ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina (Red Aqua), Slepoy se refirió a Videla y comentó que no está contento porque haya muerto, pero sí porque haya fallecido en la cárcel, ya que supone un "símbolo de que quienes son capaces de cometer crímenes terribles deben pasar sus días en prisión".

"Videla ha muerto reivindicando lo que hizo, no dando ninguna información acerca de los niños desaparecidos ni sobre los secuestrados", lamentó Slepoy.

Comentó que en Argentina "hay más de 370 condenados y más de mil procesados" pero "queda pendiente la apertura de archivos" para que la sociedad pueda conocer lo que realmente ocurrió.

Slepoy consideró que con Videla "se ha hecho justicia" y aunque "la justicia no evita el dolor ni restaña las heridas, sirve para cicatrizarlas".