“Quería que sufriera buscándolas de por vida”: mamá de niñas asesinadas por su padre en España

En una carta abierta publicada el fin de semana, la madre de las niñas Anna y Olivia pidió que la muerte de las pequeñas "no haya sido en vano" y sirva para que se visibilice "la violencia vicaria", aquella infligida a los hijos para que sufra la madre.

"Me duele en el alma no poderles haber salvado la vida. Ojalá yo hubiera estado en ese momento junto a ellas de la mano y morir juntas... Pero eso no pudo ser porque Tomás quería que sufriera buscándolas sin descanso y de por vida", escribió la madre.

El viernes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que "toda España está conmocionada" por este caso.

En ese país, 39 menores fueron asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres desde 2013, según cifras oficiales.

En lo que va de año, 18 mujeres han sido asesinadas como resultado de la violencia de género, elevando a 1.096 las víctimas desde 2003, cuando empezó el recuento oficial.

Anna, de un año, y su hermana Olivia, de 6 años, fueron dadas por desaparecidas el 27 de abril luego de que su padre hiciera una última llamada "con un tono de despedida" a la madre, de la que estaba separado, según la Policía.

El jueves, luego de una intensa búsqueda con el buque oceanográfico y un robot submarino, fue hallado el cuerpo de Olivia a mil metros de profundidad dentro de una bolsa atada al ancla de una embarcación del padre, provocando un gran impacto.

El fin de semana, un tribunal en Canarias puso fin a la fase secreta del caso y divulgó en un comunicado detalles, como la sospecha de que el padre "mató a sus dos hijas en su casa y luego arrojó los cuerpos al mar" donde sería difícil hallarlos.

El objetivo del padre no era "sustraerlas de su madre (...) sino presuntamente darles muerte de forma planificada y premeditada, y ello con el fin de provocar un inhumano dolor en su expareja", señaló el tribunal.

Según fuentes cercanas a la investigación citadas por la prensa, el padre de las dos niñas fue visto el día de su desaparición cargando bolsas de deporte en su barco.

La autopsia practicada al cuerpo de Olivia determinó que la niña falleció "de muerte violenta", indicó el tribunal.

"Si bien solo se ha localizado, hasta el momento, el cuerpo de Olivia, la hipótesis fáctica más probable respecto a Anna es, desgraciadamente, la misma", agregó.