¿Quién dirige a los diputados de Venezuela, Luis Parra o Juan Guaidó?

El primero fue elegido, con apoyo chavista, en una sesión sin el presidente interino, al que le impidieron entrar a la AN junto a 94 parlamentarios opositores.

Ante los bloqueos que la guardia venezolana le impuso este domingo a Juan Guaidó, este y los diputados que lo siguen realizaron una votación alterna en el diario El Nacional en la que el líder opositor fue reelegido para dirigir la Asamblea Nacional.

Nicolás Maduro reconoció como nuevo jefe del Parlamento al opositor Luis Parra.

"La Asamblea Nacional ha tomado una decisión y hay una nueva junta directiva (...) Venía sonando que el diputado Juan Guaidó iba a ser sacado de la Asamblea Nacional con los votos de la propia oposición", dijo Maduro en un acto transmitido por la televisora estatal VTV tras la juramentación de Parra, que Guaidó tildó de "golpe de Estado parlamentario".

El líder chavista, además, afirmó que su opositor no ingresó a la Asamblea porque "no las tiene puestas, porque si uno tiene que enfrentar una situación da la cara, pero no quiso dar la cara".



Rechazo internacional