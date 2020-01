¿Quién dirige a los diputados de Venezuela, Luis Parra o Juan Guaidó?

El primero fue elegido, con apoyo chavista, en una sesión sin el presidente interino, al que le impidieron entrar a la AN junto a 94 parlamentarios opositores.

Ante los bloqueos que la guardia venezolana le impuso este domingo a Juan Guaidó, este y los diputados que lo siguen realizaron una votación alterna en el diario El Nacional en la que el líder opositor fue reelegido para dirigir la Asamblea Nacional.

Nicolás Maduro reconoció como nuevo jefe del Parlamento al opositor Luis Parra.

"La Asamblea Nacional ha tomado una decisión y hay una nueva junta directiva (...) Venía sonando que el diputado Juan Guaidó iba a ser sacado de la Asamblea Nacional con los votos de la propia oposición", dijo Maduro en un acto transmitido por la televisora estatal VTV tras la juramentación de Parra, que Guaidó tildó de "golpe de Estado parlamentario".

El líder chavista, además, afirmó que su opositor no ingresó a la Asamblea porque "no las tiene puestas, porque si uno tiene que enfrentar una situación da la cara, pero no quiso dar la cara".

Rechazo internacional

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha expresado en numerosas ocasiones su apoyo inquebrantable a Guaidó, condenó los "actos de violencia" y "cualquier acción de usurpación realizada contraria a la legitimidad constitucional y a las mayorías" del Parlamento venezolano.

Mientras Estados Unidos, uno de los mayores críticos del Gobierno de Maduro, calificó de "farsa" la votación y reafirmó su respaldo a Guaidó, al que dijo que seguirá considerando "presidente interino" de Venezuela.

"Las acciones desesperadas del antiguo régimen de Maduro, impidiendo ilegalmente por la fuerza la entrada al edificio de Juan Guaidó y de la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional, ha hecho que el 'voto' de esta mañana, que carece de quorum y no cumple con los estándares constitucionales mínimos, sea una farsa", consideró el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado de EE. UU., Michael Kozak.

En esto coincidió el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, al subrayar que su país no reconocerá el resultado de esa votación, en la que se impidió "a la fuerza" la reelección de "Juan Guaidó para la Presidencia de la AN y del Gobierno interino, crucial para la redemocratización del país".

En la misma línea, el Gobierno de Iván Duque aseguró que el "resultado de un proceso de elección de la mesa directiva realizado de manera fraudulenta, sin transparencia ni garantías, no será reconocido por el Estado colombiano".

El canciller chileno, Teodoro Ribera, lamentó esos incidentes, que describió "actos intimidatorios de la dictadura de Nicolás Maduro en contra de los diputados elegidos democráticamente y en pleno ejercicio de la AN".

Para el mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, el hecho representó, además, "un atropello" contra Guaidó y "una nueva muestra del autoritarismo del régimen de Maduro" que "aleja aún más a Venezuela de la senda democrática que el mundo entero le augura".

En tanto, el canciller de Paraguay, Antonio Rivas, aseguró que "se ha atentado una vez más contra el último bastión democrático subsistente en Venezuela y muestra una vez más las intenciones de Maduro y sus allegados de evitar, a cualquier costo, el desarrollo de comicios libres y transparentes en el seno de la Asamblea Nacional".

Mientras el Gobierno interino de Bolivia, que asumió tras la renuncia de Evo Morales -histórico aliado de Maduro-, rechazó también la "manipulación e intervención" en el Parlamento de Venezuela y ratificó su apoyo a Guaidó.

Una respuesta similar emitió Costa Rica, que además de calificar de "inaudita y burda maniobra" el impedimento de entrada a Guaidó, advirtió que no reconocerá "ninguna representación que pretenda el régimen de Maduro, pues carece de toda legitimidad".

Una crítica a la que se sumó el líder del partido español Vox (ultraderecha), Santiago Abascal, quien indicó que "los socios de Pablo Iglesias, Zapatero y Sánchez dan un golpe institucional en Venezuela para hacerse con el Parlamento".