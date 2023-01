¿Quién es el sospechoso de enviar paquetes bomba en Estados Unidos?

Cesar Sayoc sería el responsable de fabricar los artefactos explosivos que fueron remitidos a reconocidas personalidades críticas de Donald Trump.

Sayoc, de 56 años y residente de Aventura, al norte de Miami, fue arrestado el viernes en conexión con los artilugios explosivos enviados por correo a personalidades demócratas de alto perfil y ex altos funcionarios, dijo el director del FBI, Christopher Wray.

Sayoc ya había sido arrestado varias veces. Entre otros casos, en 2002 fue acusado de emitir una falsa amenaza de bomba, según documentos judiciales del condado de Miami-Dade. Fue sentenciado a un año de libertad provisional.

Conocido también como César Altieri, tiene una larga historia de problemas financieros. Los documentos judiciales muestran también que se declaró en bancarrota en 2012.

La tendencia política de Sayoc es evidente en sus redes sociales y en su incautada camioneta, cuyas ventanas estaban cubiertas de calcomanías pro-Trump y contra los demócratas y la prensa.

En particular había imágenes ofensivas contra el expresidente Barack Obama y la excandidata presidencial Hillary Clinton, así como una calcomanía que decía "CNN apesta".

Una foto de él en su página de Facebook lo muestra llevando el gorro de Trump que dice "Hagamos América grande de nuevo".

Obama, Clinton y CNN fueron destinatarios de algunas de las bombas caseras enviadas por correo y remitidas desde una dirección de Florida.

Aprentemente, Sayoc tenía al menos dos cuentas de Twitter, @hardrock2016 y @hardrockintlent, en las que escribía como César Altieri y como "Julus Cesar Milan".

Tuits ultraderechistas

El último tuit de la cuenta de @hardrock2016 de Sayoc es del miércoles.

En él, retuitea una imagen retocada donde se afirma que Andrew Gillum, el candidato demócrata a la gobernación de Florida, "admitió" que había recibido dinero del multimillonario George Soros.

Soros, un prominente patrocinante de causas progresistas, también fue objetivo de uno de los artilugios explosivos.

Este tuit es uno de los numerosos comentarios contra Gillum y otros demócratas, entre ellos la representante de California Maxine Waters y el senador de New Jersey Cory Booker, ambos también destinatarios de paquetes con bombas.

Además, en los tuits donde ataca a la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz -cuya dirección aparecía como remitente de los sobres- Sayoc cometía el mismo error tipográfico que aparece en los sobres: "Shultz".

En un comentario de junio, le desea feliz cumpleaños a Trump: "Gracias por todo lo que hace contra todos y por no detenerse nunca. Siga adelante y construya el muro".

Sayoc se describe a sí mismo en uno de sus feeds de Twitter como un ex jugador de fútbol profesional, luchador y luchador de MMA.

En su perfil de LinkedIn, Sayoc afirma haber asistido al Brevard College en Carolina del Norte y a la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, y haber estudiado medicina veterinaria.

"La decisión de convertirme en un médico de caballos siempre fue por amor a los animales, que estaban aquí primero y nunca hacen nada a nadie", dice su biografía de LinkedIn. "Y respetar a todos los seres vivos", agrega.

Sayoc hace varias referencias a la tribu seminole en su cuenta, pero en su perfil de LinkedIn menciona antepasados filipinos. Dice que su abuelo era un prominente cirujano en Filipinas.

Afirma haber trabajado para el Hotel y Casino Hard Rock Seminole en Hollywood, Florida, pero tanto el hotel como la tribu seminole afirman no tener evidencia de que él trabajara allí o fuera miembro de la tribu.

"Enloquecido"

Debra Gureghian, gerente general de un restaurante de pizzas en Fort Lauderdale donde Sayoc trabajó como conductor de camiones de reparto durante varios meses, lo describió en The Washington Post como "enloquecido".

"Esa es la mejor palabra para él", dijo Gureghian.

"Había algo realmente malo con él". "Estaba muy enojado y enojado con el mundo, con los negros, los judíos, los gays", dijo.

"Nunca dijo que los mataría, los asesinaría o los bombardearía, simplemente dijo 'Si tuviera completa autonomía con los gays, los negros y los judíos no sobrevivirían'", dijo. "Era muy, muy extraño".

Los medios estadounidenses informaron que Sayoc había actuado en una época como stripper, y The New York Daily News citó a un promotor de eventos diciendo que el sospechoso tenía previsto bailar en clubes de striptease y presentar un espectáculo llamado "Girls Night Out".