Quien 'pone cachos' una vez, tiene tres veces más probabilidades de seguirlo haciendo: estudio  

Investigación que abordó a 484 parejas confirma lo que muchos creían: la infidelidad no tiene cura. ¿Qué opina usted?

Según el informe, publicado en la revista científica Archives of Sexual Behavior, una de cada cinco uniones vive esa problemática que afecta, además de la pareja y a los amantes, a niños, amigos y familiares que son testigos de la traición.

Los participantes en el estudio tenían edades comprendidas entre los 18 y los 40 años.

Los resultados fueron abrumadores. Un 45% de las personas que le falló a su pareja en la primera relación, aseguró que también fueron infieles con su siguiente pareja.

Solo un 18% de quienes no engañaron a su primera pareja reportaron haberle sido desleales en su segunda relación.

Según el estudio, las parejas estudiadas eran serias y sólidas. El primer romance duraba en promedio tres años y dos meses, mientras que el segundo se extendió una media de 2 años y cinco meses.

Los autores (Knopp et al., 2017) identificaron cinco condiciones que incrementan el riesgo de infidelidad en una relación:

- Bajo compromiso.

- Disminución de la satisfacción sexual y emocional.

- Rasgos de la personalidad como apegos, extroversión o mal temperamento.

- Actitudes permisivas frente al sexo y la infidelidad.

- Contextos donde se ve percibe la infidelidad como algo normal.

