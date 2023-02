¿Quién va ganando la guerra entre Rusia y Ucrania un año después de que Vladimir Putin la iniciara?

Este viernes, 24 de febrero de 2023, se cumplió un año desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, invadiera a Ucrania . Aunque las fuerzas del mandatario Volodimir Zelenski controlan Kiev y buena parte del territorio, también han perdido una porción considerable de su país.

Han caído muchas bombas y se han perdido cientos de miles de vidas y lo único claro en esta guerra es que ambas partes seguirán sumando pérdidas.

“Tristemente, incluso ya cumpliendo un año no le veo ningún fin al conflicto, no veo ninguna solución diplomática, no veo a los ucranianos o a los rusos en este punto imponiéndose militarmente en el corto plazo", dijo John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump.

Aunque valora como un fracaso para Rusia no haber conseguido una victoria relámpago, como lo planeaba, y haber sido derrotados en la batalla por Kiev, considera que en el terreno de la confrontación de largo plazo las cosas no se ven bien para Ucrania.

Respecto a la pregunta de quién está ganando la guerra hasta ahora, Bolton respondió lo siguiente: “Militarmente, en el terreno hay un punto muerto, pero Rusia ha ganado considerablemente más territorio del que tenía antes de la guerra, duplicando aproximadamente la cantidad de territorio ucraniano bajo su control, lo que debe verse como una derrota para Ucrania”.

No obstante, apuntó que “Rusia ha sufrido muchas bajas, es solo que su cálculo sobre el valor de la vida humana es diferente al nuestro”.

Rusia intenta redibujar, por la fuerza, el mapa de Europa, ocupando 103.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, eso es el 17%, según el Instituto para el Estudio de la Guerra de Estados Unidos.

Y aunque no controla plenamente las cuatro regiones que se anexionó, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, cuenta con un control parcial. No obstante, las tropas ucranianas, con tanques y armas nuevas, podrían estar más motivadas.

“Los ucranianos, suponiendo que el desgaste que sufren en estos primeros esfuerzos rusos no sea excesivo, es probable que intenten tomar la iniciativa ellos mismos después de eso y montar una gran ofensiva en un punto elegido”, señaló Stephen Biddle, colaborador del Consejo de Relaciones Exteriores.

"Estado de incertidumbre"

Ucrania también necesita defender territorios estratégicos como Odesa, donde se encuentra su mayor puerto en el mar Negro. Si el presidente ruso, Vladimir Putin, la ocupa, puede dejar esa nación prácticamente cercada.

“Las cosas están en un estado de incertidumbre. Sabemos que tanto Rusia como Ucrania se están preparando para lanzar ofensivas en primavera. Ninguna de las partes ha mostrado ningún deseo de negociar, ciertamente no en los términos que aceptaría la otra parte”, sostuvo Sergey Radchenko, profesor de la Universidad Johns Hopkins.

El resultado más claro e indiscutible de la agresión de Putin es que Ucrania está más cerca que nunca de Occidente y que la OTAN se ha fortalecido y expandido.

"Probablemente la mejor respuesta, la mejor evidencia que uno puede ver es Finlandia y Suecia, después de casi 80 años de neutralidad, neutralidad durante la Guerra Fría. Después de que la Guerra Fría acabó, ahora aplicaron para ser parte de la OTAN porque hoy en Europa saben que la única posición segura es detrás de la frontera de la OTAN", afirmó Bolton.

Y como ese, el riesgo de la expansión de la OTAN era el argumento central de la invasión rusa, la campaña militar bien podría considerarse una derrota. También, un nuevo argumento para Putin para seguir a la defensiva ante Occidente, incluso si tuviera que apelar al temible poder nuclear.