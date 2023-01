¿Quién y cómo se autoriza el ingreso de tropas extranjeras a Colombia?

La frase en la libreta de John Bolton, asesor de Seguridad de EE. UU., revivió el interrogante sobre la posible presencia militar foránea en territorio nacional.

El consejero no se cuidó de esconder las notas que llevaba en su libreta este lunes cuando compareció ante la prensa para anunciar nuevas sanciones contra Venezuela.

En momentos en que Estados Unidos considera "ilegítimo" al gobierno de Nicolás Maduro y reconoce la autoridad del opositor Juan Guaidó, el jefe del Parlamento que se autoproclamó presidente interino, entre las notas de Bolton se pudo leer: "5.000 soldados en Colombia".

Consultado por la AFP sobre el significado de esta inscripción, un alto funcionario estadounidense dijo no disponer de información para acreditar estas cifras.

En la rueda de prensa, a la pregunta sobre una eventual intervención militar estadounidense en Venezuela, Bolton reafirmó, manteniendo la línea de la semana pasada, que "todas las opciones" están sobre la mesa.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, dijo más que desconocía el sentido de los apuntes de Bolton.

"Se desconoce el alcance y la razón de dicha anotación", declaró desde la sede presidencial.

“5.000 tropas a Colombia”: apuntes de John Bolton en libreta generan revuelo De quererse concretar la presencia de uniformados extranjeros en Colombia, el presidente Iván Duque tendría que estar autorizado por el Consejo de Estado, en caso de que el Senado se encuentre en receso. De estar sesionando los congresistas, la autorización tendría que darla dicho organismo, donde ya hay pronunciamientos de los partidos.

“Para sentar tropas en Colombia no hay ni la más remota posibilidad que lo permita la Constitución. En relación con el tránsito, no puede ser para agredir a nadie”, dice el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático.

“El Gobierno es el que maneja esos temas. No han dicho nada los que se escandalizan porque en Venezuela, desde hace mucho rato, hay militares rusos, chinos y cubanos entrenando”, señala el presidente del Senado, Ernesto Macías.

La última vez que Estados Unidos hizo presencia en bases colombianas fue en el 2009, luego de un acuerdo entre el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y Barack Obama, que finalmente fue tumbado por la Corte Constitucional por no haberse tramitado en el Congreso

