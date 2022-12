¿Quiénes son los jóvenes detrás del movimiento contra las armas en EE.UU.?

Con la campaña #NeverAgain, promovida en redes sociales, tienen la esperanza de impulsar una reforma para evitar su comercialización masiva.

Unidos, empoderados, motivados y acomodados: así son los jóvenes sobrevivientes del tiroteo en Florida que lideran esta corriente.

Apenas tres días después de la masacre de 17 personas el día de San Valentín, los sobrevivientes de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland, vecina a Miami, alzaron la voz para exigir a los legisladores un mayor control sobre la venta de armas.

Estos "millennials" nacieron en un mundo donde los tiroteos masivos son una amenaza real, crecieron haciendo simulacros para prepararse ante ellos y están hartos de la inacción frente a esta epidemia, dicen expertos.

"Son lo suficientemente jóvenes para ser percibidos como víctimas inocentes, pero lo suficientemente mayores como para poder hablar por sí mismos", resume Frank McAndrew, profesor de psicología en la Universidad Knox en Illinois. "Están expresando shock, rabia, tristeza y todo un rango de emociones inocentes y crudas, libres de fines partidistas".

Los líderes son Cameron Kasky, creador del hashtag #NeverAgain; Emma González, quien dio un poderoso discurso acusando a los políticos de estar financiados por la Asociación Nacional del Rifle; David Hogg, que filmó entrevistas a sus compañeros durante el suceso y Chris Grady, uno de los líderes detrás del usuario @neveragainMSD. Todos tienen entre 16 y 18 años.

Ahora los llamados "chicos de Parkland" organizan una "Marcha por nuestras vidas" el próximo 24 de marzo en Washington -inspirada en la "Marcha de las mujeres" del año pasado-, que suma donaciones de George Clooney, Oprah Winfrey y Steven Spielberg, entre otros.

En tanto, en todo el país surgen movimientos escolares de apoyo a Parkland, como Student Walkout Against Gun Violence, que organiza protestas de estudiantes contra las armas bajo el usuario @studentswalkout.

"Todo el mundo quiere hacer algo y lograr un cambio en este país", dice a la AFP la creadora de la cuenta, una estudiante de otra escuela que no quiere identificarse porque afirma que la historia no es ella.

"El que no quiere hacer algo es porque no ha visto los videos", añade la joven de 19 años, refiriéndose a las imágenes que compartieron los estudiantes durante el tiroteo y el asedio.

