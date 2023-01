“Quiere matar al que pueda”: revelaciones de The New York Times sobre exmarine indultado por Trump

Compañeros de Eddie Gallagher indicaron que es un hombre malvado y tóxico. El militar había sido señalado por apuñalar a adolescente y posar junto a su cuerpo.

El video del New York Times muestra el momento de la operación en Irak en el que asesinan al joven. “Él solo sacó un cuchillo y empezó a apuñalarlo. Yo creo que él quiere matar a cualquiera que pueda”, declaró uno de los soldados.

Gallagher también fue acusado de disparar, a quemarropa, a una niña que llevaba un Hiyab y a un anciano, pero solo fue declarado culpable por posar para una foto al lado del cuerpo del adolescente, mientras sostenía su cabellera entre las manos. En ese caso fue degradado.

El presidente Donald Trump lo indultó por crímenes de guerra y le devolvió su rango, algo que también causó controversia. “Estas son personas fuertes y vamos a proteger a nuestros combatientes de guerra”, afirmó Trump.

Luego de ganar el juicio, el exmarine mostró en Instagram el cuchillo con el que realizaban las operaciones en Irak, misma arma que supuestamente fue utilizada para matar al joven terrorista del Estado Islámico.

Los abogados de Gallagher indicaron que demandarán al diario.

El Departamento de Defensa acusó al secretario de la Marina, Richard Spencer, de proponer en privado a la Casa Blanca que, si no interferían con los procedimientos de mala conducta en contra de Gallagher, entonces él se retiraría sin ser expulsado de la fuerza de élite.

Spencer supuestamente no compartió su propuesta con el Secretario de Defensa, Mark Esper, que aseguró estar "profundamente preocupado por esa conducta".

La Marina de Estados Unidos lanzó un procedimiento mediante el cual una junta de revisión podría expulsar a Gallagher y a otros tres miembros de su unidad. Pero la intervención de Trump puso en entredicho ese proceso.