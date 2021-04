“Quiero ir a ver a mi mamá en Colombia”: la razón de joven para recibir vacuna COVID en EE. UU.

En Estados Unidos se siguen ampliando los criterios de inmunización contra el COVID-19. En más de la mitad del país las vacunas ya están disponibles para todos los mayores de 16 años. Florida es uno de esos estados y ahí los jóvenes están acudiendo masivamente.

“Al principio tenía miedo, pero ya después dije no pasa nada, ya todo el mundo se la está poniendo, hay buenas alternativas y como no me gusta puyarme mucho tomé la Johnson y Johnson”, manifestó Candiana Cabrera, joven vacunada.

En momentos en los que las muertes por COVID ya superan los 560 mil en Estados Unidos. Ellos reconocen que la inmunización es el arma más eficaz para combatir el virus.

“He tenido amigos que han perdido familiares, trabajo, y ojalá que pase pronto para poder ya vernos las caras nuevamente”, expresó Cabrera.

“Quiero ir a ver a mi mamá en Colombia, entonces es una de las opciones por las que decido vacunarme”, dijo Christian Navarrete.

Vacunados se sienten aliviados, pero también son conscientes de que el autocuidado tiene que mantenerse.

“Esto no es que nos va a curar del todo, esto es una prevención, y hay que seguir lo mismo que hacemos en casa, lavarnos las manos, seguir con las manitas limpias, el alcohol y cuidando a los niños”, subrayó Candiana.

Hasta el momento en Florida han sido administradas 9,7 millones de vacunas. Aún hay camino por recorrer, pues el número de habitantes en todo el estado es de 21 millones.