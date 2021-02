“Quiero ser astronauta": entrevista con Diana Trujillo, una de las colombiana del Perseverance

La caleña Diana Trujill o , con su marcado acento colombiano, fue la encargada de dar la buena nueva en español sobre la llegada del rover Perseverance a Marte . Sin embargo, su rol en esta misión va mucho más allá de la transmisión en vivo que protagonizó.

“Había un grupo que hacía un mecanismo eléctrico, de software, mi trabajo era integrar esas tres partes y demostrar que, cuando lo comandábamos, sucedía en la forma en la que esperábamos. Todo eso, en el cuarto limpio, antes de mandarlo en el cohete”, afirma.

Diana se refiere al brazo robótico del rover Perseverance, una herramienta en la que trabajó desde el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. En las piezas PIXL y sherloc, que hacen la mano de esta extremidad robótica, también trabajó.

“Estamos tan lejos entre Marte y la Tierra, que, en el momento en el que yo sé que lo que pasó no tengo ninguna opción de arreglarse, la pregunta más interesante que me ha hecho mi jefe es ‘¿tú has hecho todo con integridad?’ y esa pregunta es la más álgida que se le puede hacer a una persona, ¿tú lo diste todo o no? Y la respuesta es ‘sí, nos vamos’”, comenta.

Esa integridad de la que habla su jefe la ha llevado a liderar, también, uno de los cuatro grupos que operará el robot, analizando con su equipo los datos que arroje la nave no tripulada. Todo un logro que viene acompañado de un sueño que aún mantiene vivo.

“Quiero ser astronauta todavía, pero el conflicto interno que tengo es que lo que hicimos ayer. Me iba a dar un ataque al corazón. Si me preguntan si quiero ser la que está en la nave o la que trabaja en la que la nave y haga toda esa vaina ahí es donde tengo el conflicto”, señala.

No obstante, la felicidad que siente en estos momentos por el deber cumplido es el reflejo de los años arduos años de trabajo en Estados Unidos, país al que llegó con solo 17 años, 300 dólares en el bolsillo y un deseo por aprender que se llevó desde Colombia.

“En Colombia los profesores en el colegio son excelentes. La clase de química, de cálculo y toda esa vaina. Yo salí del colegio sabiendo matemáticas muy bien”, asegura.

Diana Trujillo es uno de los rostros latinos que hacen parte del multitudinario equipo que trabaja para la Nasa, donde el talento colombiano tiene otros genios, como Adriana Reyes, encargada de trabajar en una de las cámaras y un micrófono del rover, y la ingeniera nuclear Luz María Martínez, quien estudia los ambientes de radiación de los cuerpos del sistema solar.