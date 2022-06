Quiso matar a su familia echando veneno para ratas en la pizza: "Me tienen harto"

Autoridades condenaron a más de 2 años de prisión a un hombre que intentó matar a su familia con veneno para ratas que esparció en la pizza que preparaban para la cena. El hecho ocurrió en septiembre de 2021, pero el acusado aceptó la culpa el viernes 10 de junio del presente año.

La pareja del sujeto y sus cuñadas empezaron a discutir. Él, molesto, fue a la cocina y puso la sustancia en la comida que estaba en el horno.

Cuando una de ellas quiso ingresar, el hombre se lo impidió, pero cuando por fin pudo ver la pizza descubrió un polvo blanco sobre ella.

Cuando supo que se trataba de veneno para ratas, ella preguntó la razón y la respuesta fue: “Me tienen harto. Me tienen cansado todos ustedes. Me tienen podrido”, detalló el medio argentino TN.

Tras cumplir la pena en prisión, el hombre no podrá acercarse a la casa de sus víctimas.