Quitan nombre de Trump a hotel de lujo de Panamá en medio de fuerte disputa comercial

El lujoso edificio, con forma de vela de navegación y que está ubicado en un sector exclusivo de la capital del Istmo, es el primero del magnate en América Latina.

Los dueños de establecimiento decidieron retirar el nombre del presidente estadounidense de un cartel de la edificación.

"Es una disputa comercial que salió de control, y hoy esa disputa ha sido solucionada por los jueces y las autoridades panameñas", dijo brevemente a periodistas el empresario chipriota

Orestes Fintiklis, propietario del Trump Ocean Club International Hotel and Tower.

Poco después de las declaraciones de Fintiklis, el rótulo con el nombre de Trump fue removido de la entrada del hotel, a la que acudió este lunes una funcionaria del Órgano Judicial. La responsable abandonó las instalaciones sin dar declaraciones y escoltada por policías.

"Hoy Panamá ha demostrado que tiene instituciones estables, y un marco legal que protege al inversionista", añadió Fintiklis sin entrar en más detalles.

Sin embargo, la organización de Trump negó que haya habido alguna decisión judicial que les haya quitado la organización del hotel y anunció posibles demandas.

"Que quede absolutamente claro que a la fecha de hoy no se ha decidido absolutamente nada por ningún tribunal de justicia, ya sea ordinario o de arbitraje, donde se haya puesto fin a nuestro contrato de administración del Hotel", dice la compañía Trump en un comunicado fechado en Panamá.

La nota añade que la decisión final sobre la administración final del inmueble será decidida por un tribunal internacional bajo la supervisión de la Cámara Internacional de Comercio.

Trump Hotels manifestó que está "totalmente convencido" de que "deberá ser indemnizado por daños y perjuicios, costas y otros gastos producto de las acciones tomadas el día de hoy" (lunes).

El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, tras ser consultado, indicó que el caso no es de su "competencia" ya que se trata de una "disputa entre dos privados" y recordó que la fiscalía panameña investiga los hechos.