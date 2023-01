Quito llora la muerte de Érika Chicó, quien estudiaba becada en la escuela de cadetes

Por su excelente rendimiento fue enviada a Bogotá para culminar su formación como policía, un sueño que se vio truncado por la violencia.

Llegó a la escuela de cadetes General Francisco de Paula Santander el año pasado para complementar la carrera que había iniciado en 2016.

“Si me decía que no quería irse, yo no la iba a dejar ir. Le juro que yo no la iba a dejar ir”, recuerda su padre, Roberto Chicó, como si fuera hubiera tenido un presagio.

A media asta se iza la bandera de la Escuela Superior de Policía de Quito, y con lágrimas en el rostro, sus compañeros recuerdan el valor que caracterizó a esta hija de la capital ecuatoriana.

