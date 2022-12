Radovan Karadzic, condenado a 40 años por genocidio de bosnios musulmanes

El ex jefe político serbiobosnio Radovan Karadzic es culpable de genocidio y otros nueve crímenes de guerra y contra la humanidad durante la guerra de Bosnia, y deberá cumplir 40 años de cárcel, dictaminaron este jueves los jueces del TPIY.

"Radovan Karadzic, el tribunal le condena a 40 años de cárcel", afirmó el juez O-Gon Kwon del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) durante la lectura de la sentencia.

Considerado como la autoridad "civil y militar suprema de los serbobosnios", Karadzic, de 70 años, estaba acusado de 11 cargos por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Bosnia, que dejó más de 100.000 muertos y 2,2 millones de desplazados entre 1992 y 1995.

En Srebrenica fueron asesinadas aproximadamente 8.000 personas de la etnia bosnia musulmana

"Radovan Karadzic es penalmente responsable, como individuo, del crimen de toma de rehenes", dijo el juez O-Gon Kwon, añadiendo que el acusado también era responsable de muertes y persecuciones en varios municipios y en Sarajevo.

Previamente, los jueces del TPIY rechazaron una de las dos acusaciones de genocidio, en siete municipios de Bosnia, contra el exjefe político serbiobosnio

"La cámara no ha sido capaz, sobre la base de las pruebas presentadas, de identificar una intención de genocidio por parte del acusado", afirmó el juez O-Gon Kwon: "El acusado no puede ser dado por responsable de genocidio del cargo número 1", agregó.