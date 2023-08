Rafael Correa “no debe referirse a Fernando Villavicencio”, dice candidato a Presidencia de Ecuador

Ante las declaraciones del expresidente Rafael Correa, algunos candidatos presidenciales en Ecuador se pronunciaron. El primero en hacerlo fue Christian Zurita, aspirante por el Movimiento Construya, del que hacía parte Fernando Villavicencio.



Christian Zurita manifestó que Rafael Correa es la persona menos indicada para pronunciarse sobre el atentado a Fernando Villavicencio perpetrado el pasado miércoles, 9 de agosto de 2023, en Quito.

“Si existe problemas dentro de la cápsula de seguridad de la Policía, pues serán las autoridades, junto con el FBI, que ya se encuentra en el Ecuador, quienes terminen de determinar su responsabilidad. Efectivamente, existen ciertos problemas que tendrán que revisarse, pero Correa no es la persona autorizada para hablar de esto, es la persona menos autorizada. De hecho, yo debo desautorizar lo que dice este sujeto, que es condenado por la justicia, por el trabajo periodístico de Fernando Villavicencio y el mío, por el cual este hombre, este sujeto, está impedido de volver al Ecuador. Él no debe referirse a Fernando Villavicencio y él no debe hacer ningún tipo de comentario”, enfatizó Christian Zurita.

Por su parte, Yaku Pérez, quien figura en el tercer renglón de intención de voto en las encuestas en Ecuador, ha manifestado que las autoridades son las que deberían hablar de este tema, teniendo en cuenta que son las que están adelantando las investigaciones para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales.

“Quizás, yo solamente, agregarle a lo que dice el presidente Rafael Correa: esto no puede estar aislado, este crimen, esto no creo que solamente sea por el crimen organizado del narcotráfico, deben estar también vinculados sectores políticos y eso sería muy grave”, subrayó Yaku Pérez.



De otro lado, el general Patricio Carrillo, candidato a la Asamblea Nacional en Ecuador, habló de la denuncia que hace Rafael Correa.

“Para la mayoría de los casos, la motivación es político-criminal y tiene que ver con economía ilegal, indiscutiblemente. Alguien decidió privarle la vida, iba a encontrar el lugar adecuado, la hora adecuada, las vulnerabilidades e iba a conseguir los medios. No pasa por la posibilidad de que estuviéramos juntos o salimos en horas o minutos distintos o por lugares diferentes”.

Se espera que el próximo jueves inicie en Ecuador el silencio electoral, es decir, ya no se permitirá el proselitismo político y el viernes inicia la ley seca para que, el domingo 20 de agosto, los ecuatorianos elijan al sucesor de Guillermo Lasso.