Rafael Correa no descarta volver a ser presidente de Ecuador e impulsaría reforma para lograrlo

“Podemos recoger las firmas y con el 12% se hace una Asamblea Constituyente. Ahí sí, volvería ser candidato y vamos a ver quién es quién”, declaró.

La brecha entre quienes un día compartieron la ideología de la revolución ciudadana y conformaron la fórmula ‘Correa presidente y Moreno’, segundo al mando, se hace cada vez más honda.

El último episodio de esa ruptura fue el malestar por una cámara oculta encontrada en el despacho presidencial.

“Es una payasada más de este Gobierno que le gusta entretener. El capítulo esta vez fue la cámara escondida. Ya comprobaron que la cámara dejo de usarse desde enero de 2008 y, además, funcionaba con cable, no por celular”, aseguró Correa.

“Lo que más intentaba evitar era esa situación precisamente, se lo dije a Moreno. Gane quien gane me retiro de la política y me voy a vivir a Bélgica, no voy a hacer sombra para ningún gobernante (..) quien se iba imaginar que el primer día me iban a acusar de corrupto, de jefe de la mafia, de la bestia”, añadió.

Ante la no la no continuidad de la revolución ciudadana o que lo tilden de corrupto, Correa afirmó que le duele más “la no continuidad. Uno tiene que superar los intereses y proyectos individuales y pensar en las necesidades del Estado”.

Frente a volver a la presidencia señaló: “quiero servir a mi pueblo, es lo que no hice, quería dedicarme a la academia, pero si siguen destruyendo, nosotros podemos recoger las firmas y con el 12 por ciento se hace una asamblea constituyente y, ahí, si volvería ser candidato y vamos a ver quién es quién”.

Nuevos tiempos corren para la revolución ciudadana que tanto defendió Rafael Correa, un modelo político en transformación o en peligro de extinción.

