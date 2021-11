Rape-axe, el preservativo que puede herir al agresor en una violación

Rape-axe es un dispositivo que se ha viralizado gracias a las redes sociales y que funciona como un preservativo antiviolación. Es similar a un condón de látex y, al momento del asalto sexual , atrapa el pene.

Sonney Ehlers, la doctora inventora de este artefacto, explica que el Rape-axe nació luego de una traumática experiencia con una víctima que había sido abusada. Según cuenta, una noche recibió a una mujer quien, temblando de terror por lo que acababa de suceder, le dijo: “Si tan solo tuviera dientes ahí abajo”.

Puede leer: Quiso alquilar un sicario por internet para matar a su exesposo y le mandaron un agente encubierto

Desde esa noche de 1969, Ehlers empezó a pensar en una manera para no solo evitar la violación sino para identificar a los agresores sexuales.

El funcionamiento de Rape-axe es sencillo: la mujer debe introducir el preservativo en la cavidad vaginal, de la misma manera en que pone un tampón. En caso de violencia sexual , el condón atrapa y hiere, en algunas ocasiones de manera grave, el pene.

La única forma de retirar el Rape-axe es por medio de una pequeña cirugía, pues hasta que no sea removido no podrá orinar. “Duele, no podrá orinar ni caminar cuando está enganchado y, si intenta quitárselo, se aferrará aún más”, explicó la doctora Ehlers.

Publicidad



La mujer, por su parte, no sufrirá ningún tipo de dolor.

El precio del Rape-axe ronda los 50 dólares (195.000 pesos, aproximadamente).