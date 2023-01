Rapero confiesa haber disuelto en ácido a tres estudiantes de cine

El autodenominado ‘youtuber’ QBA trabajaba para un poderoso cartel mexicano. Christian Omar cuenta con más de 90.000 seguidores en Facebook.

Christian Omar "N" es uno de los dos detenidos por el crimen de Salomón Aceves Gastélum (25), Daniel Díaz (20) y Marco Ávalos (20), secuestrados el pasado 19 de marzo y luego torturados y asesinados en el estado occidental de Jalisco.

Christian Omar declaró ante la fiscalía estatal ser el responsable de hacer desaparecer sus cadáveres disolviéndolos en ácido.

Aberrante crimen: asesinan y disuelven en ácido a tres estudiantes de... "Ha participado en otros tres homicidios" previos, dijo Lizette Torres, jefa de la investigación.

El delincuente dijo que recibía 3.000 pesos semanales (159 dólares) por trabajar para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de los más poderosos de México, al que se integró hace tres meses por un amigo.

"Se le hizo atractivo el pago y es por eso que ingresa este cártel", agregó Torres.

Christian Omar cuenta con dos páginas de Facebook, una personal con más de 90.000 seguidores y otra de fans de QBA con cerca de 50.000, además de un canal de YouTube con más de 123.000 suscriptores y casi 70 videos subidos.



"Nos refiere que se dedicaba a subir videos en YouTube y que era 'youtuber'. Bajamos esos videos y ahorita es una línea de investigación que tenemos", precisó la funcionaria.

En una de sus páginas se anuncia una presentación en un festival de rap en la fronteriza Tijuana, el 29 de abril.

En canciones con títulos como "La muerte no tiene horario", "El infierno" o "Mala vida", QBA canta sobre violencia, armas y drogas, casi siempre en tono fanfarrón y amenazante, pero en ocasiones también reflexivo.

Sus videos, de factura profesional, están poblados de imágenes de barrios marginales donde jóvenes pandilleros consumen drogas mientras exhiben armas blancas; en otros, QBA y sus compañeros se lucen haciendo arriesgadas maniobras en costosas motocicletas o con lujosos automóviles.

"La mala vida nos rodea a todos", canta QBA en un video que relata la historia de un "niño sano", talentoso para el fútbol, pero que por influencia de su hermano mayor termina involucrado en adicciones y delincuencia.

Christian Omar y otro detenido serán procesados por secuestro agravado, precisó la fiscalía, mientras que otros cinco presuntos responsables permanecen prófugos.

"Es el infierno quien me vio crecer, me verán caer", canta en otro de sus videos, que cuenta con 1,6 millones de visualizaciones.