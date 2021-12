Rapero Drakeo the Ruler fue asesinado tras bambalinas durante un festival de música

El rapero Drakeo the Ruler fue asesinado tras bambalinas en el festival de música en Los Ángeles Once Upon a Time in LA, según confirmó su agente, Scott Jawson.

De nombre real Darrell Caldwell, el artista de 28 años tenía programado presentarse el fin de semana junto con las estrellas del rap Snoop Dogg, Ice Cube y 50 Cent.

El incidente que causó la muerte del rapero fue conocido en la noche del sábado 18 de diciembre, informó Los Angeles Times, citando a un funcionario del departamento de bomberos de la ciudad.

Una persona, cuya identidad no se reveló inicialmente, fue trasladada al hospital en estado crítico. Más tarde se anunció que era Darrell Caldwell, quien murió a causa de sus heridas.

Live Nation, que ayudó a organizar el festival, cerró el evento poco después de que se anunciara el incidente con el rapero. "Hubo un altercado entre bastidores", dijo el promotor en un comunicado. "Por respeto a los involucrados y en coordinación con las autoridades locales, artistas y organizadores, se decidió no continuar más con los espectáculos previstos".

Snoop Dogg señaló en su cuenta de Twitter que se encontraba en su camerino cuando se enteró del crimen y decidió abandonar la escena de inmediato.

"Estoy entristecido por los hechos ocurridos anoche en el festival Once Upon a Time in LA", escribió.

El rapero Caldwell había sido arrestado en 2017 por posesión de armas y en 2018 por asesinato en relación con la muerte a tiros de un hombre de 24 años. Había cumplido varios años de prisión por este cargo.

Fue absuelto en 2019, pero acusado de asociación con bandas criminales. Aceptó un trato con los tribunales y salió de la cárcel en 2020.