Ray Tomlinson, inventor del correo electrónico (1941 - 2016)

El informático estadounidense Ray Tomlinson, que inventó el correo electrónico, murió a los74 años de edad de problemas de salud, según informó Vinton Cerf, coinventor del protocolo TCP/IP y ahora vicepresidente de Google.

Nacido en 1941, Tomlinson se graduó en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) y en 1971 escribió el primer correo electrónico de la historia.

Cerf anunció el deceso de su colega en sus páginas de Twitter y Facebook. Medios estadounidenses indicaron que Tomlinson falleció por una deficiencia cardiaca.

Tomlinson diseñó el programa para enviar estos mensajes mientras trabajaba en Arpanet, la red a servicio de investigadores y militares que más tarde daría origen a Internet.

Fue él quien tuvo la idea de utilizar el símbolo @ para separar la identidad de la persona de la red a la que se vincula.

En su blog, Tomlinson había contado con todo lujo de detalles la historia de su creación, tratando de evitar que la leyenda le ganase terreno a la realidad.

"El primer correo electrónico fue enviado entre dos máquinas que se encontraban una junto a la otra", conectadas a través de Arpanet, explicó.

"El primer mensaje fue bastante olvidable y de hecho lo he olvidado", continuó. "Lo más probable es que fuera algo así como QWERTYUIOP (las primeras letras del teclado inglés) o algo así...".

"No crean todo lo que leen en internet. Recuerden, hay personas detrás de estas webs y las personas cometen errores", advirtió en su blog http://openmap.bbn.com/~tomlinso/ray/firstemailframe.html.